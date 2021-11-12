У певицы Аллы Пугачевой и ее супруга, шоумена Максима Галкина - настоящие чувства. Такое заявление 12 ноября сделала астролог Тиана Атлас. Ее слова привела «Экспресс газета»

«Можно сколько угодно рассуждать, действительно ли пара любит друг друга или это просто красивая картинка семьи, но астрологическая совместимость подтверждает первое», — заявила Атлас.

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«С таким положением страсть в отношениях вспыхивает буквально с первого взгляда. Для Аллы Борисовны это самое настоящее наваждение, Максим буквально овладел ее сердцем, и она сразу почувствовала желание поддаться этому ощущению. Он тоже не мог контролировать свое влечение и эмоции. Галкин действительно не замечает ни разницы в возрасте, ни изменений во внешности, для него примадонна — одурманивающий источник энергии», — считает Атлас.

Однако без кризисных периодов не обходятся ни одни отношения. Один из них звезды пережили совсем недавно, рассказала астролог. Речь об осени 2020 года, когда планета сокрушительных трансформаций Плутон была в напряженном транзите и ставила под угрозу звездный брак.

В тот период ходили слухи о романе Галкина и ведущей Юлии Барановской, поговаривали даже о тайном разводе с примадонной.

«Следующая проверка на прочность может произойти с весны 2023 по начало 2025 года, когда могут быть испытания публичными скандалами и падением репутации», — заключила астролог.