У здания Верховной Рады появился плакат, в котором упоминается Адольф Гитлер. Об этом в своем Telegram-канале 12 ноября сообщил депутат парламента Максим Бужанский

От «человека года» до «безумца и дегенерата». Астрологический портрет Гитлера плакат попала цитата из Акта, объявленного ОУН в 1941 году. В ней говорится, что «восстановленное Украинское государство будет тесно сотрудничать с Национал-Социалистической Велико-Германией, которая под предводительством Адольфа Гитлера творит новый строй в Европе».

«Не знаю, кто это заботливо разместил эти плакаты возле Верховной Рады, но в 80ю годовщину начала Великой Отечественной и Бабьего Яра, пункт 2, с упоминанием надежд на Адольфа Гитлера, смотрится очень интересно. Спасибо, что портрет фюрера в полный рост не присобачили, вижу, недостатка в энтузиазме не было», — написал Бужанский.

Ранее пользователи сети обратили внимание на учебник по деловой карьере авторства доктора экономических наук и профессора Ивана Дахно. В ней автор цитирует Адольфа Гитлера: в разделе учебника «Гендер», он обращается к опыту главаря Третьего рейха, утверждавшего, что женщины любят, когда ими командуют.