Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков обвинил Польшу и Литву в том, что они используют ситуацию с мигрантами, чтобы получить финансовую выгоду. Об этом он заявил в комментарии РИА Новости 12 ноября

Группа мигрантов прорвалась через границу Белоруссии и Польши © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«Польша и Литва как раз используют ситуацию вокруг мигрантов максимально в своих интересах просто как предлог для выкачивания из Евросоюза дополнительных денег и для оправдания своей антимигрантской политики и многочисленных нарушений своих международных обязательств», — заявил Рыбаков.

Он отметил, что ситуация на границе Белоруссии накалена, Польша и Литва стягивают к ней военных и технику. По его словам, любая ошибка или человеческий фактор могут привести к трагическим последствиям.

Постпред Белоруссии добавил, что патрулирование границ совместно с белорусскими военными начали российские ВКС.

Ранее член комитета Бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Петр Быстрон назвал возможные санкции против Минска абсурдными и отметил, что неправительственные организации, помогающие беженцам, финансируются налогоплательщиками и фондами ЕС.