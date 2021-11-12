«Понятно, что руководить министерством будут из Офиса президента. Поэтому возможно это мог бы быть [Ростислав] Карандеев, его заместитель. Ходили такие слухи. А может кто-то другой. Но это уже будет другое министерство. Потому что у Ткаченко, как человека с темным технологическим бэкграундом, все-таки есть одна очень хорошая черта — он профессионал, менеджер и медиапрофи», — заявил он.
Также политолог ранее заявлял, что вопрос отставки Ткаченко был неизбежностью. Но министр повременил с отставкой и не заявлял об увольнении, чтобы избежать правительственного кризиса. Поскольку когда вопрос идет об увольнении большого ряда министров, может возникнуть необходимость отставки премьера, которого сегодня заменить некем.
В четверг, 12 ноября Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и из-за малого бюджета, который планируется выделить на культуру в 2022 году.