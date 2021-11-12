Офис президента Украины после отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко повлияет на то, чтобы ведомство возглавил человек со схожими интересами. Об этом 11 ноября в эфире UkrLive заявил украинский политолог Вадим Карасев

«Стало неожиданностью»: «слуги народа» отреагировали на увольнение главы Минкульта Ткаченко © Facebook, Александр Ткаченко

Также политолог ранее заявлял, что вопрос отставки Ткаченко был неизбежностью. Но министр повременил с отставкой и не заявлял об увольнении, чтобы избежать правительственного кризиса. Поскольку когда вопрос идет об увольнении большого ряда министров, может возникнуть необходимость отставки премьера, которого сегодня заменить некем.

В четверг, 12 ноября Ткаченко написал заявление об отставке с должности министра культуры и информационной политики, в частности, из-за внезапного для него решения правительства забрать Госкино у его министерства и из-за малого бюджета, который планируется выделить на культуру в 2022 году.