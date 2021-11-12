Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 11 ноября заявил Эй-би-си, что у Киева с Вашингтоном есть противоречия, касающиеся газопровода «Северный поток-2»

Кулеба, находившийся с официальным визитом в США, в интервью телеканалу заявил, что необходимо предотвратить негативные последствия реализации данного проекта. Однако, по его словам, у Украины и США нет единого мнения по поводу того, как это сделать.

«Мы определённо хотим, чтобы США оставались бдительными и готовыми к действиям, если текущая политика потерпит неудачу», — заявил украинский министр.

Кулеба также заявил о том, что во времена администрации Дональда Трампа отношения между Украиной и США были нестабильными. Сейчас же, по его словам, контакты между украинскими и американскими официальными лицами на всех уровнях отличаются беспрецедентным качеством. «Северный поток-2»: Вместо новых санкций против проекта Зеленский получил от США старого советника © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В мае президент США Джо Байден отказался от санкций в отношении немецкой компании Nord Stream 2 AG, осуществляющей строительство газопровода «Северный поток — 2» из России в Германию. Байден обосновал своё решение нежеланием портить отношения с ФРГ.