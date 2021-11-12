Бывшая жена депутата Верховной Рады от партии «Слуга народа», ресторатора Николая Тищенко, «Мисс Украина-2008» и финалистка Miss World 2008 Ирина Журавская снялась в клипе российского композитора Валерия Меладзе. Ролик появился в сети 11 ноября

Меладзе не виноват: психолог объяснила поведение ревнивицы Джанабаевой © Альбина Джанабаева/Инстаграм Валерием Меладзе. По сюжету девушка гуляет по лесу, убегает от мужчины и оказывается в доме, где ее ждет влюбленный герой Меладзе. Затем она исчезает и оставляет его наедине с воспоминаниями.

«Безумно волнительно и интересно было сыграть драматическую роль. "Иногда проще расстаться с человеком, чем с иллюзиями на его счёт…" Я счастлива снова работать с такой потрясающей командой», — написала Журавская.

Автор песни «Полюбил» — Константин Меладзе. Режиссер клипа — Заур Засеев. Съемки велись в Подмосковье.

Еще один необычный герой видео — сокол. Он символизирует способность героя Меладзе отпустить возлюбленную. Перелеты птицы отслеживали при помощи GPS-навигатора.

«Ты молодец, горжусь», «Поздравляю, очень красивая в клипе!!!», «У Шотаевича (Меладзе. — Ред.) ревновать дома не будут?» — восхитились подписчики Журавской.

Ранее экс-супруга Тищенко уже снялась в видео на песню Меладзе «Вижу солнце».

Ирина Журавская представляла Украину на конкурсе Miss World 2008 в ЮАР. Год пробыла в браке с украинским ресторатором, депутатом Рады Николаем Тищенко. После развода вышла замуж за российского бизнесмена.

