«Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идёт, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой», — заявила она.
В марте 2014 года тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов подписал указ о выводе подразделений ВСУ из Крыма. Из 20 тысяч украинских военнослужащих на материк вернулись около 6 тысяч человек.
Крым стал российской территорией в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.
Украина не признает Крым частью РФ.