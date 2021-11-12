Крымские офицеры, которые в 2014 году сделали выбор в пользу Украины вынуждены ютиться в отелях Минобороны и рискуют остаться без крыши над головой после выхода на пенсию. Об этом рассказала депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Елена Хоменко, передает издание «Новороссия»

«Офицеры, среди которых даже адмиралы, сейчас вынуждены проживать в номерах отелей Минобороны. Время идёт, военные выходят на пенсию, и после выхода на пенсию без решения жилищного вопроса они останутся без крыши над головой», — заявила она.

Как Горбачев спас Украину, оставив ей Крым © AP, Александр Турчинов подписал указ о выводе подразделений ВСУ из Крыма. Из 20 тысяч украинских военнослужащих на материк вернулись около 6 тысяч человек.

Крым стал российской территорией в 2014 году после того, как подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме высказались за воссоединение с Россией.

Украина не признает Крым частью РФ.