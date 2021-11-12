Экс-секретарь СНБО Украины и бывший министр финансов Александр Данилюк заявил, что начал думать о том, как Украина будет привлекать инвестиции и возобновлять сотрудничество с международными партнерами. Об этом на днях он заявил в эфире телеканала «Украина 24»

Зеленский живёт в другой стране? О чём президент рассказал украинцам © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Владимира Зеленского и партии «Слуга народа». Данилюк выразил уверенность, что вернется к власти, поэтому уже сейчас поручил своей команде сосредоточиться на вопросах будущего.

«Нет смысла обсуждать сейчас промахи Зеленского. Уже понятно, что с такими цифрами ситуация уже не поменяется. Она уже сломалась. Сейчас уже надо говорить о том, что будет после "зеленой" команды… И неважно, развалится ли команда в начале следующего года, или она уйдет в результате парламентских выборов, которые будут в 2023 году… Как мы будем возобновлять сотрудничество с международными партнерами? Как мы будем привлекать инвестиции в страну после того, что сейчас произвол СНБО, суды не работают — у нас разломана полностью система», — сказал он.

Бывший чиновник заявил, что был частью некого костяка, который помогал Зеленскому прийти к власти, разрабатывал для него стратегию и развивал его связи с Западом и назвал предательством его увольнение.

С начала осеннего политического сезона в команде Зеленского произошел раскол. Депутаты от «Слуги народа» уволили своего главного идеолога и автора Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады, заявив, что он идет вразрез с интересами политической силы, и больше не может ее представлять на такой высокой должности.

Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он сообщил, что создает свое межфракционное объединение «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщина».

Последние опросы показали, что Зеленский, кроме того, что ослабил свою электоральную поддержку, впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков.