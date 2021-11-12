Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов утверждал, что в случае проникновения нелегальных мигрантов из Белоруссии по ним не будет открываться огонь на поражение, сообщило 12 ноября агентство «Украинские новости»

По словам Данилова, необходимо принимать превентивные меры, поскольку якобы существует опасность прорыва украинской границы тысячами беженцев, находящихся в районе белорусско-польской границы и пытающихся попасть на территорию ЕС.

«Мы не можем открывать огонь на поражение. Это категорически запрещено», — указал секретарь СНБО.

Ранее украинские власти сообщали об «увеличении потоков мигрантов в приграничные районы Украины». В качестве доказательства увеличения миграционных потоков МВД страны сообщило о недавнем задержании двоих граждан Кубы, проникших на Украину с территории Белоруссии и намеревавшихся двигаться далее в сторону Польши.

«Тютюн Эрлайнс». Воздушный флот украинских контрабандистов © Facebook, Poliţia de Frontieră

По словам полиции, за два года группа переправила через Украину около трёх тысяч иностранцев из стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.