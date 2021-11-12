По словам Данилова, необходимо принимать превентивные меры, поскольку якобы существует опасность прорыва украинской границы тысячами беженцев, находящихся в районе белорусско-польской границы и пытающихся попасть на территорию ЕС.
«Мы не можем открывать огонь на поражение. Это категорически запрещено», — указал секретарь СНБО.
Ранее украинские власти сообщали об «увеличении потоков мигрантов в приграничные районы Украины». В качестве доказательства увеличения миграционных потоков МВД страны сообщило о недавнем задержании двоих граждан Кубы, проникших на Украину с территории Белоруссии и намеревавшихся двигаться далее в сторону Польши.
При этом хорошо известно, что Украина и до начала белорусского миграционного кризиса являлась одной из стран, использовавшихся нелегальными мигрантами для проникновения в страны ЕС. Так, в октябре украинская полиция заявила о разоблачении преступной группы, перевозившей нелегалов через территорию страны.
По словам полиции, за два года группа переправила через Украину около трёх тысяч иностранцев из стран Африки, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.