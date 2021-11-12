Учитель истории в Александрийском коллегиуме Кировоградской области, которая выступает против вакцинации от коронавируса и, несмотря на запрет, вела школьный урок, рассказала полицейским о своих правах и продолжила работать. Видео инцидента 11 ноября обнародовали украинские «Вести» в Telegram

СБУ пришла к блогеру, которая выступает против вакцинации © Instagram, elena_faist

Она предлагала правоохранителям вынести ее из помещения, а также позвонила в полицию рассказать, что их коллеги превысили свои полномочия и сорвали ей урок.

«Вас, мальчики, приняли в организованную преступную группировку, и вы служите неизвестно кому за три копейки. Статья 60 Конституции говорит о том, что я, гражданка Украины, явно преступные приказы выполнять не буду… Вы моими правами управлять не имеете права, своими правами руковожу я… Ну, выносите, выносите. Отстраняйте… берите и несите», — заявила учитель.

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При этом она подчеркнула, что имеет право не выполнять «явно преступные приказы» и предложила правоохранителям подождать ее в коридоре. Позже сотрудники полиции вышли из кабинета, а педагог продолжила урок.

С прошлой недели украинцев, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. С 8 ноября под обязательную вакцинацию попали сотрудники государственного аппарата центрального и местного управления, учителя и педагоги во всех образовательных заведениях.