В частности, правоохранители требовали, чтобы педагог прекратила урок, поскольку была отстранена от работы решением директора. Однако женщина заявила, что согласно законодательству отстранить от работы ее может только суд.
Она предлагала правоохранителям вынести ее из помещения, а также позвонила в полицию рассказать, что их коллеги превысили свои полномочия и сорвали ей урок.
«Вас, мальчики, приняли в организованную преступную группировку, и вы служите неизвестно кому за три копейки. Статья 60 Конституции говорит о том, что я, гражданка Украины, явно преступные приказы выполнять не буду… Вы моими правами управлять не имеете права, своими правами руковожу я… Ну, выносите, выносите. Отстраняйте… берите и несите», — заявила учитель.
При этом она подчеркнула, что имеет право не выполнять «явно преступные приказы» и предложила правоохранителям подождать ее в коридоре. Позже сотрудники полиции вышли из кабинета, а педагог продолжила урок.
С прошлой недели украинцев, которые отказываются вакцинироваться от COVID-19, начали отстранять от работы без сохранения зарплаты. С 8 ноября под обязательную вакцинацию попали сотрудники государственного аппарата центрального и местного управления, учителя и педагоги во всех образовательных заведениях.