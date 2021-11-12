Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Иракли Гарибашвили. Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба главы украинского государства на своем сайте

«Как можно скорее»: Украинские депутаты попросили Грузию вернуть Саакашвили © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Он призвал соблюдать права экс-президента Грузии в соответствии с нормами международного права и отметил недопустимость применения к гражданину Украины непропорциональных мер принуждения.

«Украина всегда защищает законные права и интересы своих граждан», — заявил Зеленский.

Также он выразил просьбу рассмотреть возможность допуска к Саакашвили его близких, в частности матери, и украинских врачей.

В октябре Михаил Саакашвили тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов. Его задержали и отправили в тюрьму. После задержания Саакашвили написал письмо Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником Путина».

По ряду уголовных обвинений ему грозит около девяти лет лишения свободы. После задержания он объявил голодовку, его здоровье, по словам медиков, стремительно ухудшается. На днях экс-президента из тюрьмы в Рустави перевезли в больницу Глданской тюрьмы в Тбилиси.

в больницу Глданской тюрьмы.

в больницу Глданской тюрьмы.