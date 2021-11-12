Решение министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко уйти в отставку стало неожиданностью для фракции «Слуги народа». Об этом 11 ноября в эфире телеканала «Дом» заявила депутат Верховной Рады Тарас Тарасенко

Ранее стало известно, что Ткаченко подал заявление об отставке после информации об отделении Госкино от Минкульта.

«Оно было неожиданным и для всей фракции. И сейчас во фракции ведутся переговоры, и даже в партийном чате обсуждаем, чтобы мы могли комментировать под его Facebook-постом, и, в принципе, просить его остаться главой министерства. Потому что он действительно эффективный менеджер», — сказал Тарасенко.

Министр культуры Украины Ткаченко решил уйти в отставку — СМИ © Facebook, Олександр Ткаченко

«Кино — это часть культуры. Поэтому нельзя разделять кино и Министерство культуры. Нужно ли идти на уступки министру в таком ракурсе, или не нужно? Мы будем это обсуждать на фракции, чтобы культура была все-таки двигателем образования у нас в Украине», — отметил депутат.

Тарасенко добавил, что кандидатов на пост министра культуры пока нет.