Демонстрация против жестокого обращения польских властей с мигрантами на белорусской границе прошла в Варшаве под лозунгом «Польша. Безопасный дом для всех», сообщил в своем Twitter 11 ноября местный журналист Марчин Терлик

В размещённом журналистом видео сотни людей идут по улицам Варшавы со знамёнами из термоизоляционных материалов, символизирующих необходимость в тепле.

Как известно, на польско-белорусской границе продолжается миграционный кризис. Тысячи беженцев, в основном с Ближнего Востока, пытаются проникнуть на территорию ЕС с территории Белоруссии. Польские пограничники не допускают их на территорию страны, в том числе с используя слезоточивый газ и другие спецсредства. Миграционный кризис: украинские неонацисты хотят помочь Польше © Украина.ру

Такие методы польских властей вызывают критику как властей Белоруссии, так и международных гуманитарных и правозащитных организаций. Так, 11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко в очередной раз сравнил действия польских пограничников с действиями фашистов.

Известная международная гуманитарная организация «Врачи без границ» опубликовала заявление, в котором выражается глубокое беспокойство жестокими действиями польских и литовских властей. В заявлении отмечается, что сотрудники организации собрали свидетельства об избиениях мигрантов прикладами автоматов и ногами, совершаемыми пограничниками Польши и Литвы.