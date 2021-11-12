На Украине не будет веерных отключений электроэнергии. Об этом в эфире программы «Право на власть» 11 ноября заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль

Конец света. Почему у Украины возникли проблемы с электроэнергией и теплом © РИА Новости, Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанк Виталий Кличко.

«Спросите у Кличко, откуда он берет эту дезинформацию и почему он уверен, что у него начнутся какие-то веерные отключения. Оснований сегодня ни Минэнерго, ни "Укрэнерго" для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем», — заявил Шмыгаль.

При этом, как сообщают украинские СМИ, в регионах страны уже начали составлять графики веерных отключений электроэнергии. Такой график уже утвердили в Черкасской области.

По словам эксперта по энергетике Валентина Землянского, веерные отключения — это последний шаг, когда использованы все варианты. Исключать их не стоит, они возможны во второй половине зимы.