Ранее о возможных веерных отключениях электроэнергии в столице из-за энергетического кризиса предупредил мэр Киева Виталий Кличко.
«Спросите у Кличко, откуда он берет эту дезинформацию и почему он уверен, что у него начнутся какие-то веерные отключения. Оснований сегодня ни Минэнерго, ни "Укрэнерго" для веерных отключений не имеют. Мы не готовимся к веерным отключениям, планов таких не составляем», — заявил Шмыгаль.
При этом, как сообщают украинские СМИ, в регионах страны уже начали составлять графики веерных отключений электроэнергии. Такой график уже утвердили в Черкасской области.
По словам эксперта по энергетике Валентина Землянского, веерные отключения — это последний шаг, когда использованы все варианты. Исключать их не стоит, они возможны во второй половине зимы.