Судебно-медицинская экспертиза установила, что тело скончавшегося в 2020 году украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) могло быть расчленено еще при жизни. Об этом 12 ноября сообщил УНИАН

Медики выяснили, что умирал музыкант медленно, от 6 до 12 часов, и мог подвергнуться расчленению еще до наступления смерти.

«Наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов указывает на то, что они произошли незадолго — несколько минут, десятков минут — до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок — несколько минут, десяток минут — после», — говорится в заключении судмедэкспертизы.

Рэпер из Сум на отборном русском назвал украинский диалектом © Скриншот из видео

Расчлененное тело Картрайта нашли в июле 2020 года в Санкт-Петербурге, где он жил со своей женой Мариной Кохал. Женщина расчленила тело супруга, останки аккуратно вымыла, разложила по пакетам и сложила в холодильник.

Следствие располагает информацией, что делала она все это в квартире, где присутствовал их общий малолетний ребенок. Кохал предъявили обвинение в убийстве, идет следствие.

На одном из допросов подозреваемая заявила, что у супруга случилась передозировка запрещенных веществ, но она не хотела такой некрасивой смерти для мужа, поэтому решила позже избавиться от останков, объявив, что он безвестно пропал.

Следователи считают, что на самом деле Кохал убила рэпера в ходе конфликта, а потом попыталась скрыть результат содеянного. В настоящее время супруга музыканта находится под домашним арестом.