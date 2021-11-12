По словам Данилова, ситуация с мигрантами на границе Белоруссии — искусственный кризис, который «подготовили Путин совместно с Лукашенко» для Евросоюза. Он заявил, что по разведданным Украины, на территории Белоруссии уже скопилось 15 тысяч беженцев.
Секретарь СНБО рассказал, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 11 ноября посетил «проблемную точку на перекрестке белорусской, польской и украинской границы».
«На это воскресенье запланировано большое совещание непосредственно в городе Луцке, — там, где будут принимать участие по меньшей мере три министра. Мы приглашаем на это совещание амбассадоров Польши и Литвы. Мы там будем решать вопрос, как именно мы будем отвечать на эти вызовы», — сказал Данилов.
На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Евросоюз обвинил в ситуации Минск и Москву.
Ранее представитель фракции социал-демократов в немецком Бундестаге Нильс Шмид предложил Украине разместить у себя беженцев, пока в ЕС будут рассматривать их заявки на получение убежища. В ответ секретарь СНБО Украины предложил немцам «забрать беженцев к себе домой».
В Кремле опровергли обвинения в причастности России к миграционному кризису и призвали адресовать вопросы касательно беженцев Минску.
Ранее, в мае 2021 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС.