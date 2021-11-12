Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 11 ноября в эфире канала «1+1» рассказал, что в воскресенье, 14 ноября, в Луцке состоится совещание с участием должностных лиц Польши и Литвы по миграционному кризису на границе с Белоруссией

В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины © AP, Czarek Sokolowski

Секретарь СНБО рассказал, что министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 11 ноября посетил «проблемную точку на перекрестке белорусской, польской и украинской границы».

«На это воскресенье запланировано большое совещание непосредственно в городе Луцке, — там, где будут принимать участие по меньшей мере три министра. Мы приглашаем на это совещание амбассадоров Польши и Литвы. Мы там будем решать вопрос, как именно мы будем отвечать на эти вызовы», — сказал Данилов.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Евросоюз обвинил в ситуации Минск и Москву.

Ранее представитель фракции социал-демократов в немецком Бундестаге Нильс Шмид предложил Украине разместить у себя беженцев, пока в ЕС будут рассматривать их заявки на получение убежища. В ответ секретарь СНБО Украины предложил немцам «забрать беженцев к себе домой».

В Кремле опровергли обвинения в причастности России к миграционному кризису и призвали адресовать вопросы касательно беженцев Минску.

Ранее, в мае 2021 года, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия больше не будет препятствовать проезду мигрантов в ЕС.