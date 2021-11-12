Внештатный советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире канала «Украина 24» 11 ноября назвал Россию виновной в создании миграционного кризиса на границе Белоруссии со странами Евросоюза

Военный эксперт объяснил, с какой конкретно целью Арестович описывает планы войны с Россией © Алексей Арестович/Фейсбук

«Это новое оружие Путина — нелегальные мигранты. Плюс ядерные бомбардировщики будут патрулировать… представляете картинку для НАТО? С одной стороны мигранты штурмуют границы, и над этим всем летают ядерные бомбардировщики», — сказал советник Офиса президента.

По словам Арестовича, кризис с мигрантами — «отвлекающий маневр России», дальнейшие усилия якобы будут направлены против Украины.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Евросоюз обвинил в ситуации Минск и Москву.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. Он предложил задавать Минску вопросы о том, как мигранты стекаются на территорию Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал, что в случае введения ЕС новых санкций и закрытия границы с Белоруссией перекроет поставки газа по газопроводу «Ямал-Европа» и привлечет к охране границ российские бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие.