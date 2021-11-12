По словам главы СНБО, у Киева всегда будут проблемы, проблемы, в том числе в энергетической сфере, пока он «хотя бы на йоту зависит от России».
«К сожалению, нас всегда вводили в заблуждение. Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности», — заявил Данилов.
Секретарь СНБО связал энергетический кризис на Украине с действиями властей России. По мнению Данилова, удастся ли Киеву его преодолеть, зависит от того, как президент России Владимир Путин «распорядится своим энергоресурсом».
Власти России неоднократно подчеркивали, что газопровод «Северный поток — 2» — коммерческий проект, и транзит газа по украинской ГТС продолжится, пока это экономически целесообразно.