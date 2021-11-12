Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что Россия всегда вводила Украину в заблуждение относительно того, что она не сможет стать от нее независимой. Об этом он сказал 11 ноября в эфире ток-шоу «Право на власть» на канале «1+1»

По словам главы СНБО, у Киева всегда будут проблемы, проблемы, в том числе в энергетической сфере, пока он «хотя бы на йоту зависит от России».

«К сожалению, нас всегда вводили в заблуждение. Нас все время заводят в какой-то блуд и говорят, что только с россиянами, и по-другому мы не сможем жить. Это не соответствует действительности», — заявил Данилов.

«Северный поток — 2»: решение о сертификации проекта может быть принято в январе, а «Газпром» восстановил закачку газа в хранилища Европы © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock Владимир Путин «распорядится своим энергоресурсом».

Власти России неоднократно подчеркивали, что газопровод «Северный поток — 2» — коммерческий проект, и транзит газа по украинской ГТС продолжится, пока это экономически целесообразно.