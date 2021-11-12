Публичные заявления Авакова на телеканале Рината Ахметова связаны с предложением себя в качестве связующего звена «антизеленской» коалиции, считает эксперт.
«То есть, Аваков, возможно, хочет претендовать на своеобразную роль патриарха во всей этой ситуации. Мне кажется, что Аваков сам не собирается участвовать непосредственно в выборах. Он хочет выполнять роль такого мета, модное слово сейчас — над, или после», — сказал Якубин.
Аваков желает влиять на политику без публичного участия, и его заявления также связаны с напоминанием властям Украины о себе, заключил Якубин.
Полностью интервью можно прочитать здесь.