Экс-министр внутренних дел Украины возвращается в большую политику. О закулисных договоренностях и целях Арсена Авакова рассказал в интервью Украина.ру политолог Алексей Якубин

Публичные заявления Авакова на телеканале Рината Ахметова связаны с предложением себя в качестве связующего звена «антизеленской» коалиции, считает эксперт. Аваков открестился от Разумкова и процитировал «Дюну» © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych

«То есть, Аваков, возможно, хочет претендовать на своеобразную роль патриарха во всей этой ситуации. Мне кажется, что Аваков сам не собирается участвовать непосредственно в выборах. Он хочет выполнять роль такого мета, модное слово сейчас — над, или после», — сказал Якубин.

Аваков желает влиять на политику без публичного участия, и его заявления также связаны с напоминанием властям Украины о себе, заключил Якубин.

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