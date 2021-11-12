Межфракционная группа экс-спикера Дмитрия Разумкова не предоставит ему никаких дополнительных прав и возможностей в стенах Рады, однако может послужить медийным плюсом. Об этом в интервью Украина.ру рассказал политолог Алексей Якубин

Разумков создал межфракционное объединение как ответ на запрос политических групп, на вопрос о том, что экс-спикер намерен делать дальше, заявил Якубин.

«Но пока что, чтобы мы с вами понимали по поводу этой межфракционной депутатской группе в Раде — на самом деле, эта группа будет иметь минимум прав. То есть, ее представители не смогут участвовать, например, в заседании согласительного совета, где присутствуют лидеры фракций и депутатских групп», — сказал Якубин.

По большому счету, она не будет давать каких-то преимуществ в контексте выступления с трибуны Верховной Рады. Скорее, это медийная точка отчета, заключил эксперт.

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