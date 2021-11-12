С учетом критически низкой заполненности хранилищ угля на Украине, страна не сможет обойтись без перетоков электроэнергии из Белоруссии, заявил эксперт. Учитывая ситуацию, существует возможность веерных отключений.
«Если будет относительно теплая, мягкая зима, возможно, еще по лезвию ножа, по лезвию бритвы мы как-то пройдем…Если будут морозы, и морозы будут долгосрочные, то есть две-три недели, то тогда да, тогда возможны и веерные отключения», — сказал Землянский.
Веерные отключения — это последний шаг перед окончательным спасением системы, когда использованы все возможные варианты. Нельзя исключать их вероятности во второй половине зимы, заключил Землянский.
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