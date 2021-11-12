Население может почувствовать энергокризис на себе во второй половине отопительного сезона - в феврале-марте, рассказал в интервью Украина.ру эксперт по энергетике Валентин Землянский

С учетом критически низкой заполненности хранилищ угля на Украине, страна не сможет обойтись без перетоков электроэнергии из Белоруссии, заявил эксперт. Учитывая ситуацию, существует возможность веерных отключений. Валентин Землянский: Для Украины зелёная генерация — непозволительная роскошь © Facebook/Валентин Землянский

«Если будет относительно теплая, мягкая зима, возможно, еще по лезвию ножа, по лезвию бритвы мы как-то пройдем…Если будут морозы, и морозы будут долгосрочные, то есть две-три недели, то тогда да, тогда возможны и веерные отключения», — сказал Землянский.

Веерные отключения — это последний шаг перед окончательным спасением системы, когда использованы все возможные варианты. Нельзя исключать их вероятности во второй половине зимы, заключил Землянский.

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