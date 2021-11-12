Данные центра Разумкова показывают, что если бы у экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова была партия, то она преодолела бы 5%-й барьер. О перспективах политика рассказал в интервью Украина.ру киевский писатель Игорь Лесев

Разумков — это «правильная» версия Зеленского образца 2019 года. То есть это срединная Украина, которая не выступает за Русский мир, но и не приветствует друг друга «Славой Украине!», заявил Лесев. Ничего общего: Разумков объяснил странности с «Разумной политикой»

«Касательно реальной конкуренции с топами украинской политики, уверен, у Разумкова есть хорошие перспективы. У Разумкова отличная узнаваемость — он все-таки 2,5 года был спикером Рады. За ним нет негативного скандального шлейфа, что вообще редкость для команды Зеленского», — сказал собеседник издания.

Лесев в заключение отметил, что в Разумкова вкладывается Ринат Ахметов, и это дает политику ресурсную и медиаподдержку.

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