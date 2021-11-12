Из энергокризиса на Украине все еще можно выйти, минимизировав потери. О том, что необходимо для этого предпринять, рассказал в интервью Украина.ру экс-премьер-министр Украины Николай Азаров

Во время премьерства Николая Азарова не было прецедента вхождения в отопительный сезон с запасами угля в 470 тысяч тонн (при минимальных потребностях на зиму в 2.5 млн тонн угля), напомнил собеседник издания.

Азаров перечислил основные шаги, которые всё еще может предпринять украинское руководство, чтобы выйти из кризиса. Украина получит уголь от Польши, США и ЮАР - Минэнерго © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

«Что сейчас надо будет делать? Прежде всего, нужна ревизия атомного хозяйства. Те блоки АЭС, которые сейчас находятся в плановых ремонтах, отключены по разным причинам, по ним нужен детальный анализ…

Второе — необходимо увеличить сейчас добычу угля. Это, конечно, проблемный вопрос, потому что валы быстро не запускаются, их надо готовить, но ведь и зима же у нас не две недели и не месяц. Во всяком случае, на каждой шахте нужно предусмотреть дополнительные меры, выделить ресурсы.

В-третьих, необходимо составить сейчас нормирование расходования газа. Нужно отключить от потребления газа все те службы и предприятия, отключение которых нанесет наименьший ущерб. Естественно, что никакие социальные объекты, больницы, детские дома, дома престарелых, школы отключать нельзя», — заявил политик.

Азаров отметил, что закупка угля за рубежом — последняя из мер, которую нужно применить вынужденно в связи с высокими мировыми ценами на топливо.

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