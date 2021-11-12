Во время премьерства Николая Азарова не было прецедента вхождения в отопительный сезон с запасами угля в 470 тысяч тонн (при минимальных потребностях на зиму в 2.5 млн тонн угля), напомнил собеседник издания.
Азаров перечислил основные шаги, которые всё еще может предпринять украинское руководство, чтобы выйти из кризиса.
«Что сейчас надо будет делать? Прежде всего, нужна ревизия атомного хозяйства. Те блоки АЭС, которые сейчас находятся в плановых ремонтах, отключены по разным причинам, по ним нужен детальный анализ…
Второе — необходимо увеличить сейчас добычу угля. Это, конечно, проблемный вопрос, потому что валы быстро не запускаются, их надо готовить, но ведь и зима же у нас не две недели и не месяц. Во всяком случае, на каждой шахте нужно предусмотреть дополнительные меры, выделить ресурсы.
В-третьих, необходимо составить сейчас нормирование расходования газа. Нужно отключить от потребления газа все те службы и предприятия, отключение которых нанесет наименьший ущерб. Естественно, что никакие социальные объекты, больницы, детские дома, дома престарелых, школы отключать нельзя», — заявил политик.
Азаров отметил, что закупка угля за рубежом — последняя из мер, которую нужно применить вынужденно в связи с высокими мировыми ценами на топливо.
Полностью интервью можно прочитать здесь.