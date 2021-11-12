Дмитрий Разумков устраивает как Запада, так и его спонсора — Рината Ахметова. В связи с этим, у экс-спикера хорошие шансы стать президентом, считает собеседник издания.
«Я считаю, что у экс-спикера очень хорошие шансы. Он устраивает сегодня всех. Он устраивает Запад, он устраивает олигархов, и он устраивает Авакова», — сказал Царёв.
Практически с первых дней нахождения в Верховной Раде Разумков курировался американскими экспертами, и все свои шаги, действия и заявления согласовывал. То, что он послушен и управляем со стороны американского посольства может сыграть ключевую роль в политической карьере экс-спикера, уверен Царёв.
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