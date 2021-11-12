Украина может пройти отопительный сезон по лезвию бритвы только в том случае, если не ударят сильные морозы. Об увеличении добычи собственного угля нужно было задуматься заранее, рассказал в интервью Украина.ру директор Фонда энергетических стратегий Валентин Землянский

Ранее сообщалось, что запасы угля на складах украинских ТЭС в четыре раза меньше необходимых для прохождения отопительного сезона. В качестве одного из вариантов выхода из кризиса предлагалось увеличение собственной добычи, заявил эксперт. СНБО запретил отключать отопление зимой - Данилов © пресс-служба президента Украины / пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

«Это можно, но это не сразу. Это через полгода. К концу отопительного сезона — можно, уголь будет. Но так не делается. От принятия инвестиционного решения относительного роста добычи, наращивания добычи, получения первого угля проходит полгода. Такой технологический процесс. Быстрее не будет. Поэтому сказать, что Украина резко нарастит объемы добычи, — это из области фантастики», — сказал Землянский.

Проблемы в энергосистеме Украины возникнут во второй половине отопительного сезона, спрогнозировал собеседник издания.

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