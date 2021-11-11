Действующая в Донецкой Народной Республике программа по поддержке отставных военнослужащих, учрежденная первым главой ДНР Александром Захарченко, будет увеличена, рассказал глава ДНР Денис Пушилин в большом интервью 11 ноября

ДНР: в республике повысят зарплаты и упростят получение российского СНИЛС © РИА Новости, Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

«Суммы звучат большие, но я вас уверяю: они недостаточны с учетом того, какие потребности существуют у наших военнослужащих, которые потеряли свое здоровье, защищая Республику», — подчеркнул глава республики.

По его словам, власти ДНР «не намерены останавливаться», льготы и преференции остаются и для действующих военнослужащих, и для ушедших в отставку, и для тех, кто получил ранения.

«Безусловно, необходимо поддерживать семьи погибших военнослужащих. Мы не имеем права оставаться в стороне», — сказал Пушилин.