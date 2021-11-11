Он сообщил, что более трех тысяч семей погибших военнослужащих ДНР уже получили выплаты на сумму более 400 млн рублей. Еще 300 млн рублей выделено на реабилитацию нескольким тысячам военнослужащих, получивших ранения, сказал Пушилин.
«Суммы звучат большие, но я вас уверяю: они недостаточны с учетом того, какие потребности существуют у наших военнослужащих, которые потеряли свое здоровье, защищая Республику», — подчеркнул глава республики.
По его словам, власти ДНР «не намерены останавливаться», льготы и преференции остаются и для действующих военнослужащих, и для ушедших в отставку, и для тех, кто получил ранения.
«Безусловно, необходимо поддерживать семьи погибших военнослужащих. Мы не имеем права оставаться в стороне», — сказал Пушилин.