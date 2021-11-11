Почти половина украинцев не строят никаких планов на будущее, сообщает 11 ноября агентство «Униан» со ссылкой на опрос, проведённый социологической группой «Рейтинг»

Согласно результатам исследования, проведённого среди жителей Украины, лишь четверть респондентов планирует свою жизнь на несколько лет вперёд. В отчёте по результатам опроса отмечается, что строить планы на будущее легче молодежи, более обеспеченным людям и жителям столицы.

Свой текущий уровень дохода 33% опрошенных оценили как «низкий», а 36% — как «ниже среднего».

Также в результатах опроса отмечается, что 33% опрошенных довольны деятельностью президента страны Владимира Зеленского, а 65% недовольны ей. «Европейское Сомали»: Зубец описал будущее Украины © РИА Новости, Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Телефонный опрос проводился с 4 по 9 ноября во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной киевскому режиму части Донбасса.

Ранее были опубликованы результаты исследования, проведённого в октябре Киевским международным институтом социологии, согласно которому приблизительно 57% респондентов в целом не одобряют деятельность Зеленского на посту президента страны.