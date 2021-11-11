Согласно результатам исследования, проведённого среди жителей Украины, лишь четверть респондентов планирует свою жизнь на несколько лет вперёд. В отчёте по результатам опроса отмечается, что строить планы на будущее легче молодежи, более обеспеченным людям и жителям столицы.
Свой текущий уровень дохода 33% опрошенных оценили как «низкий», а 36% — как «ниже среднего».
Также в результатах опроса отмечается, что 33% опрошенных довольны деятельностью президента страны Владимира Зеленского, а 65% недовольны ей.
Телефонный опрос проводился с 4 по 9 ноября во всех областях Украины, за исключением неподконтрольной киевскому режиму части Донбасса.
Ранее были опубликованы результаты исследования, проведённого в октябре Киевским международным институтом социологии, согласно которому приблизительно 57% респондентов в целом не одобряют деятельность Зеленского на посту президента страны.