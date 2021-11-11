Звезда сериала «Сваты», актриса Татьяна Кравченко, дважды выходившая замуж, призналась, что больше не собирается нарушать комфортное для нее одиночество. Об этом 10 ноября артистка заявила «Аргументам недели»

«Вот что хорошего в браке в моем возрасте? Ничего! Трусы им стирать? Разносолы готовить? А благодарность где? Конечно, в молодости я была совсем не прочь… И замуж выходила. Да только не сложились наши отношения с моими мужьями. Первый брак — практически студенческий. Володей звали. На Арбате жил. Все хвастался, что его отец — внебрачный сын Маяковского. А я и уши развесила», — рассказала артистка.

Стерненко ждет ответа от Зеленского: петиция о запрете въезда россиян на Украину собрала необходимые голоса © Facebook/Сергій Стерненко / пресс-служба президента Украины продюсера «Ленфильма» Дмитрия Гербачевского, утверждает Кравченко, она очень любила, вместе они были 7 лет, но и этот союз распался, когда их дочери Анне было 2 года.

«Изменял он мне. Крепко изменял. Ничего его в семье удержать не могло! Какие обеды я готовила! Какие пироги пекла! А он на сторону смотрел. А стоило мне сказать ему об его же изменах… так и получала «леща». Поколачивал он меня. Набралась я смелости и развелась с ним. И хватит с меня мужиков! За кобелями страдать… Я еще в своем уме!» — заявила Кравченко.

Сейчас Татьяне Кравченко 67 лет, у актрисы одна дочь, на данный момент уже бывшая звезда «Сватов» живет одна.