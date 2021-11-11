Петиция украинского националиста, бывшего руководителя одесского отделения «Правого сектора»* Сергея Стерненко, созданная им 2 ноября, набрала необходимое количество подписей. Теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский

Стерненко предложил запретить въезд на территорию своей страны всем гражданам РФ без исключения. В качестве обоснования своей идеи, он написал, что хочет понаблюдать, как Зеленский «будет оправдывать открытые на 8-м году войны границы с оккупантами».

По закону Украины, если петиция собирает 25 тысяч подписей, а у Стерненко уже чуть больше, президент обязан ее рассмотреть.

«Теперь Зеленский должен что-то ответить. А потом, видимо, отписаться Сергею в Whatsapp. Опыт Кондратюка оказался не показательным для Стерненко. Но хайп есть хайп», — прокомментировал ситуацию Telegram-канал VESTI.

Действительно петиции на Украине стали уже «модной тенденцией», которой многие активисты страны пользуются, чтобы поставить президента в неудобное положение, когда любой ответ окажется для него проигрышным.

Тон задал ведущий-русофоб Игорь Кондратюк, предложивший на законодательном уровне запретить россиянам концертную деятельность на территории Украины.

Зеленский долгое время никак не реагировал, но в конце концов переадресовал петицию на рассмотрение СНБО и СБУ.

*Деятельность организации запрещена в РФ.