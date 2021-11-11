Уроженка Донецка, звезда сериала «Сваты», актриса Татьяна Кравченко рассказала историю о том, как ей удалось обыграть Татьяну Догилеву и влюбить в себя Татьяну Пельтцер. Об этом артистка 10 ноября рассказала «Аргументам недели»

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«Посмотри на свою рожу, какая ты артистка?» — такие слова, утверждает Кравченко, он сказал ей, подведя к зеркалу.

Поступить, вспомнила знаменитость, ей удалось легко, а в скором времени она поменяла Щепкинское училище на Школу — студию МХАТ, о которой всегда мечтала. Потом на горизонте замаячила и первая серьезная главная роль.

Речь идет о спектакле «Революционный этюд» в «Ленкоме», однако Кравченко неожиданно заменили на Татьяну Догилеву.

«Как же я плакала! Что мне делать было? Сидела, страдала, ревела. Но Бог не лукошко… и шельму метит… Танюшка вдруг голос теряет. Репетиция на грани срыва! Что делать? Вот тут и вспомнили про меня. Вот тут я дала всем жару! Я лучше сыграла, чем она! И это мой хлеб. И совесть меня совсем не мучает!» — заявила артистка.

По словам Кравченко, не последнюю роль в таком удачном стечении обстоятельств сыграла ее наставница, актриса Татьяна Пельтцер, которая посоветовала утереть слезы и вернуться на репетицию, авось, чего подвернется.

Звезда «Сватов» утверждает, что особое расположение к ней великой артистки она заслужила благодаря одному конфузу. Однажды Пельтцер ушла к соседке и оставила молодую Кравченко одну у себя дома. Дело было в новый год, и юная актриса решила откупорить одну из бутылок шампанского, что были в доме.

«Когда открывала божественный напиток, пробка сделала «бух» и улетела куда-то. Конечно, я поискала ее, но не нашла. Выпила бутылочку и спокойно уснула. Просыпаюсь, а надо мной стоит Татьяна Ивановна и держит пробку! Оказывается, улетела она прямо к входной двери, и когда Пельтцер наступила на нее. Я кинулась извиняться, но Татьяна Ивановна рассмеялась и сказала: «Молодец! Так держать!», сдобрив фразу крепким словцом», — рассказала Кравченко.

Татьяна Кравченко дважды была замужем, у актрисы одна дочь, на данный момент уже бывшая звезда «Сватов» живет одна.