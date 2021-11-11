Сын украинской певицы Софии Ротару прокомментировал высказывание музыкального критика Сергея Соседова, заявившего на днях, что 74-летняя певица совсем сдала, поэтому не выступает и не появляется на массовых мероприятиях. Что думает об этом сын артистки, 11 ноября написал «Московский комсомолец»

«Жуть»: странные движения Ротару попали на видео © София Ротару/Инстаграм позвонили Евдокименко, чтобы выяснить, правду ли говорил Соседов, на что получили следующий ответ:

«Кто такой Соседов? Смешно. Соседов — моль».

А вот на информацию о том, что поклонники беспокоятся о здоровье Ротару ее наследник отреагировал куда мягче.

«Нам очень приятно, что люди волнуются. С мамой все хорошо. Спасибо», — сказал он.

Между тем, Соседов — не единственный, кто обратил внимание на состояние украинской певицы. За последнее время в сети появилось сразу несколько видео, на которых Ротару не может справиться с тремором.

По этому поводу высказались и медики, большинство из них считает, что происходящее со знаменитостью, с большой долей вероятности, указывает на наличие у нее заболевания Паркинсона — возрастного неврологическое заболевания, повреждающего структуру головного мозга.