Глава МИД РФ обвинил правительства ФРГ и Франции в том, что они попустительствуют политике невыполнения этих соглашений Украиной.
«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского», — сказал Лавров.
В пятницу, 12 ноября в Париже состоится встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции.
Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — документ, принятый в 2015 году с целью урегулирования вооружённого конфликта на востоке Украины.
Он был согласован руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписан представителями Украины, России, ОБСЕ, ДНР и ЛНР. Ни один из пунктов соглашений не был выполнен. Россия обвиняет Украину в нежелании выполнять данные договорённости.