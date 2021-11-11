Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил на пресс-конференции 11 ноября, что поднимет вопрос о саботаже киевским режимом минских договорённостей во время встречи со своим французским коллегой

Глава МИД РФ обвинил правительства ФРГ и Франции в том, что они попустительствуют политике невыполнения этих соглашений Украиной.

«То, что Франция предупреждает, что она поставит вопрос об Украине, я расцениваю как понимание наших французских коллег, что им не уйти в завтрашнем разговоре, да и в целом, от ответственности за поведение их подопечных в Киеве, имею в виду режим президента Украины Владимира Зеленского», — сказал Лавров.

В пятницу, 12 ноября в Париже состоится встреча министров иностранных дел и обороны России и Франции. Мирошник: Киев не выполняет Минские соглашения, будут найдены новые механизмы урегулирования © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений — документ, принятый в 2015 году с целью урегулирования вооружённого конфликта на востоке Украины.

Он был согласован руководителями Германии, Франции, Украины и России и подписан представителями Украины, России, ОБСЕ, ДНР и ЛНР. Ни один из пунктов соглашений не был выполнен. Россия обвиняет Украину в нежелании выполнять данные договорённости.