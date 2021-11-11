Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому с личной критикой и осуждением действий нынешнего руководства ведомства за то, что поставили медиков в нечеловеческие условия работы в условиях пандемии. Об этом 11 ноября он написал в Facebook

«Господин президент, обращаюсь к вам по очень щекотливому вопросу. Дело в том, что врачи были взяты в заложники. Иначе это назвать нельзя. Правительство распорядилось создать дополнительные отделения, где лечат больных ковидом, но не распорядилось выделить им средства. При этом полностью осознавая, что врачи точно не откажут никому, кто нуждается в помощи… Господин президент, вам что-то известно об этих ужасах? Поддерживаете ли вы нынешнее руководство Минздрава в борьбе против медиков?», — написал Степанов.

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Кроме того, бывший чиновник пожурил Зеленского за то, что тот выстроил свою политику таким образом, что все решения в стране вынужден принимать лично. Экс-министр предложил главе государства подумать над этим и «дать хотя бы денег врачам, потому что они последняя надежда в борьбе с ковидом».

Ранее Зеленский в жесткой форме призвал вакцинироваться украинцев, пытаясь вызвать вину о стремительном сокращении населения из-за пандемии. За сутки на Украине COVID-19 заразилось более 23 тысяч человек, а 816 граждан страны скончалось.