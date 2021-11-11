Министр культуры Украины Александр Ткаченко подал в отставку в связи с несогласием с передачей в подчинение Кабмину страны Государственного агентства по вопросам кино. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 11 ноября

Ткаченко пожаловался на «нелогичность» такого решения.

«Это как забрать у компании транспортный отдел и передать его в управление совету директоров», — написал украинский министр.

Ткаченко занимал должность министра культуры Украины с июня 2020 года. Занимая этот пост, чиновник стал известен, как один из главных защитников решения киевского режима о закрытии в стране трех оппозиционных телеканалов (112, NewsOne и Zik). Он объяснял свою позицию тем, что эти каналы, якобы, являются частью «информационной войны» России против Украины. Александр Ткаченко: кто он © Facebook, Александр Ткаченко

В октябре нынешнего года президент Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский обвинил Ткаченко в фальсификации истории.

По данным Долинского, Ткаченко, выступая на презентации документального фильма о Бабьем Яре, заявил, что там лежат жертвы двух тоталитарных режимов.

Президент еврейского комитета напомнил в этой связи, что расстрелами в Бабьем Яре занимался не СССР, а немецкие нацисты и их украинские пособники.