По словам Роднянского, поработав на «1+1» на Украине, он понял, что будущее за оригинальным контентом, то есть собственными сериалами, но денег на их производство не было.
Тогда продюсер решил попробовать силы под совместным финансированием с партнерами из России, а именно — с каналом НТВ. Так появился сериал «День рождения Буржуя». Но на дельнейшую работу средств взять снова было неоткуда.
«И у меня начали бродить планы конвергенции с российским телевизионным каналом: либо покупки канала, либо объединения. Я с этим приехал на СТС. СТС мне предложили купить 30%. Они сказали ты возглавь и вы купите 30%, и будет единое пространство. И это была хорошая идея. Я сказал "да"», — вспомнил Роднянский.
Кстати, «Не родись красивой», над которым он работал в России, в этом году вышел на Украине под названием «Моя любимая страшко».
Александр Роднянский — украинский продюсер, режиссер, основатель канала «1+1». Позже — в 2002 году — возглавил корпорацию «СТС Медиа» и вывел ее на американскую биржу NASDAQ.
Роднянский является многократным призером Каннского кинофестиваля, удостаивался премии «Золотой глобус», а также российских премий «Ника» и «ТЭФИ».
В фильмографии продюсера работа над такими сериалами как «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя», «Кадеты», «Папины дочки», «Ранетки» и «Громовы».