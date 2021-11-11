Основатель украинского канала «1+1», продюсер Александр Роднянский ответил, что заставило его в 2002 году уехать жить и работать в Россию. Об этом он рассказал 10 ноября в интервью YouTube-каналу «Русские норм!»

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Тогда продюсер решил попробовать силы под совместным финансированием с партнерами из России, а именно — с каналом НТВ. Так появился сериал «День рождения Буржуя». Но на дельнейшую работу средств взять снова было неоткуда.

«И у меня начали бродить планы конвергенции с российским телевизионным каналом: либо покупки канала, либо объединения. Я с этим приехал на СТС. СТС мне предложили купить 30%. Они сказали ты возглавь и вы купите 30%, и будет единое пространство. И это была хорошая идея. Я сказал "да"», — вспомнил Роднянский.

Кстати, «Не родись красивой», над которым он работал в России, в этом году вышел на Украине под названием «Моя любимая страшко».

Александр Роднянский — украинский продюсер, режиссер, основатель канала «1+1». Позже — в 2002 году — возглавил корпорацию «СТС Медиа» и вывел ее на американскую биржу NASDAQ.

Роднянский является многократным призером Каннского кинофестиваля, удостаивался премии «Золотой глобус», а также российских премий «Ника» и «ТЭФИ».

В фильмографии продюсера работа над такими сериалами как «Моя прекрасная няня», «Бедная Настя», «Кадеты», «Папины дочки», «Ранетки» и «Громовы».