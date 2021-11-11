Внефракционный депутат Верховной Рады Юлия Светличная, которая ранее возглавляла Харьковскую областную государственную администрацию при президенте Петре Порошенко, внесла на рассмотрение парламента законопроект, которым предложила лишать водителей-нарушителей прав пожизненно. Документ 11 ноября появился на сайте парламента

Отец харьковского «мажора» назвал смертельное ДТП с участием сына «спланированной акцией» © Telegram

В частности, Светличная предлагает в Кодексе об административных правонарушениях прописать возможность пожизненного лишения права управлять автомобилем «за систематическое нарушение порядка пользования этим правом».

За месяц в Харькове произошло два резонансных ДТП с пострадавшими. Последнее случилось поздно вечером 26 октября, когда 16-летний Николай Харьковский на скорости около 200 километров в час пытался на красный свет проехать перекресток и протаранил другой автомобиль. Водитель скончался. Еще несколько человек получили травмы