По ее словам, данная необходимость «обусловлена нередкими случаями масштабных ДТП по всей стране». Такая мера, по ее мнению, позволит обеспечить соблюдение требований ПДД и снизит смертность на дорогах страны.
В частности, Светличная предлагает в Кодексе об административных правонарушениях прописать возможность пожизненного лишения права управлять автомобилем «за систематическое нарушение порядка пользования этим правом».
За месяц в Харькове произошло два резонансных ДТП с пострадавшими. Последнее случилось поздно вечером 26 октября, когда 16-летний Николай Харьковский на скорости около 200 километров в час пытался на красный свет проехать перекресток и протаранил другой автомобиль. Водитель скончался. Еще несколько человек получили травмы