Осветитель вестерна «Ржавчина» подал в суд на голливудского актера Алека Болдуина и других членов съемочной команды после убийства на площадке 42-летнего оператора с Украины Галины Хатчинс. Об этом 11 ноября сообщил The Associated Press

«Сдохни»: украинцы затравили олимпийского чемпиона за слова о дружбе с РФ © Александр Абраменко/Инстаграм Сергей Светной, он заявил, что халатность на съемочной площадке причинила ему «серьезные эмоциональные страдания», так как чуть было не был убит сам и пережил травмирующий опыт смерти коллеги.

«То, что произошло потом, будет вечно преследовать истца. У них никогда не должно было быть боевых патронов на этой площадке», — сказал адвокат Светного.

Истец утверждает, что за несколько дней до трагедии видел пистолеты, оставленные без присмотра на площадке, о чем предупреждал ответственных лиц, но не был услышан.

Сторона обвинения требует от ответчиков компенсации и штрафных санкций, однако точная сумма иска пока не определена.

Уроженка Украины Галина Хатчинс 22 октября была тяжело ранена Алеком Болдуином на съемочной площадке, откуда оператора доставили в больницу, но спасти ее не удалось. Также пострадал режиссер Джоэл Соус, он был ранен в ключицу.