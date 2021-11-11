Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на границе с Польшей пытаются перебросить оружие и боеприпасы для провоцирования конфликта. Об этом 11 ноября говорится в публикации на сайте главы государства

Такое заявление Лукашенко сделал на совещании с руководством Совета министров страны.

«Кроме того, заметил глава государства, наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт», — говорится в сообщении.

Как в Первую мировую. Зачем Польша перебрасывает танки к границе с Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Он отметил, что оружие, которое поступает в лагерь беженцев, идет в основном с территории Донбасса, а также подчеркнул, что уже говорил на эту тему с президентом России Владимиром Путиным.

На границе Белоруссии с Польшей собралось несколько тысяч нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки. Они пытались штурмовать заграждение и прорваться на территорию Польши. Польские пограничники применили слезоточивый газ. Польша стянула к границе военных.