Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил на пресс-конференции 11 ноября о том, что белорусская и российская авиация будет совместно патрулировать границы Союзного государства, передает БелТа

Лукашенко заявил, что патрулирование будут производить российские бомбардировщики в сопровождении белорусских истребителей.

«Мы должны постоянно мониторить ситуацию на границе…. Да, это бомбардировщики, которые способны нести ядерное оружие. Но у нас нет другого выхода. Мы должны видеть, что они там делают за пределами», — отметил белорусский президент.

По словам Лукашенко, совместные патрули будут облетать «кольцо», включающее Прибалтику, Польшу и Украину. По словам белорусского президента, на границах страны сложилась серьёзная обстановка, требующая постоянного контроля. Военно-воздушный прорыв. Авиация России будет базироваться на территории Белоруссии © РИА Новости, Андрей Катаев / Перейти в фотобанк

Ранее Лукашенко поручил силовым структурам страны отслеживать передвижение войск НАТО и Польши в районах, прилегающих к белорусской границе. Он заявил о том, что страны НАТО без предупреждения подтянули около 15 тысяч военнослужащих с бронетехникой и авиацией к границе с Белоруссией.