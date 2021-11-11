«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Михая Джованни Владиславовича, 1997 года рождения, причастного к организации канала контрабанды продукции военного назначения из РФ… За совершение преступления "пособничество в контрабанде вооружения, иной военной техники», — говорится в сообщении.
По данным следствия, вместе с осужденным в 2020 году за шпионаж и организацию канала контрабанды военного назначения украинцем Василием Василенко, Михая в 2019 году искал комплектующие к зенитно-ракетному комплексу, чтобы переправить их на Украину.
Мужчину в сентябре 2020 года задержали в Пензе. Московский городской суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.