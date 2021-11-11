Россиянин получил три года колонии за намерение передать на Украину комплектующие к зенитной ракетной системе С-300. Об этом 10 ноября сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и области

«Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ Михая Джованни Владиславовича, 1997 года рождения, причастного к организации канала контрабанды продукции военного назначения из РФ… За совершение преступления "пособничество в контрабанде вооружения, иной военной техники», — говорится в сообщении.

«Смотрящий» за Симеизом. Что известно о задержанном ФСБ за шпионаж в пользу Украины © ФСБ РФ Василием Василенко, Михая в 2019 году искал комплектующие к зенитно-ракетному комплексу, чтобы переправить их на Украину.

Мужчину в сентябре 2020 года задержали в Пензе. Московский городской суд приговорил его к трем годам колонии общего режима.