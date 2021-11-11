Компания ДТЭК самого богатого украинца Рината Ахметова поддержит государственную генерацию в условиях дефицита угля во время отопительного сезона. Заявление компания обнародовала 11 ноября на своем сайте

«В ответ на манипуляционные обвинения в том, что от компании звучат угрозы в адрес государственных служащих, заявляем следующее. Компания ДТЭК всегда была и остается сторонником конструктивной работы с органами государственной власти и всеми участниками рынка. ДТЭК находится в постоянном диалоге с Министерством энергетики, регулятором, системным оператором и другими производителями», — говорится в заявлении.

Отмечается, что шахтеры и энергетики компании работают 24 часа в сутки для обеспечения стабильной работы энергосистемы. Тепловые электростанции ДТЭК работают максимальным составом оборудования и несут рекордную нагрузку.

Также сообщается, что компания прилагает максимум усилий по импорту угля и гарантирует, что все ее ТЭС будут обеспечены им в осенне-зимний период. ДТЭК импортирует более 1,6 млн тонн из США, Польши, Казахстана и Колумбии. Суд разрешил ДТЭК Ахметова не платить за электричество © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Входя в энергетический кризис, Украина испытывает жесточайший дефицит не только газа, но и угля. Кроме того на фоне информации о прекращении работы более половины энергоблоков на тепловых электростанциях стало известно, что Белоруссия начала поставлять электроэнергию не государственным компаниям Украины, а ДТЭК.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский предложил олигархам, которые владеют энергоструктурами, не испытывать его «ангельское терпение» в период отопительного сезона и «не играть в игру под названием "искусственный дефицит"».