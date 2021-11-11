Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обвинил Киев в недружественной политике, сообщило 11 ноября агентство РИА Новости

Макей заявил, что Белоруссия всегда проводила политику мира и дружбы по отношению к южному соседу. Он заверил, что от его страны для Украины никогда не будет исходить угрозы.

Однако Киев не отвечает Минску взаимностью, отметил белорусский министр.

«Пока мы лишь видим, что Украина пляшет под дудку, скажем, каких-то внешних сил. Возможно, они выполняют чей-то политический заказ», — указал Макей.

Он также заявил, что Украина даже опережает страны ЕС «в порыве антибелорусской страсти». В качестве примера министр напомнил о немедленном закрытии Украиной воздушного пространства для белорусской компании «Белавиа» после инцидента с посадкой на территории Белоруссии самолета компании «Райанэйр». Политолог рассказал о «двухслойных» отношениях Белоруссии и Украины © sb.by

Отношений Киева и Минска резко ухудшились после выборов в Белоруссии в августе 2020 года и последовавших за ними беспорядков. Украина присоединилась к санкциям западных стран против Белоруссии.

Минск также обвиняет Киев в поддержке деятельности выехавших на Украину белорусских оппозиционеров.