По его словам, устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для здравоохранения. И при потере контроля над назначением лечения антибиотиками через 30 лет цифра может якобы достичь 10 млн смертей ежегодно.

Комаровский рассказал правду об антибиотиках
Комаровский рассказал правду об антибиотиках
© Facebook, Евгений Комаровский

«И это не картина из фильма ужасов. Это возможно наступление "постантибиотиковой эры". Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, которая сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной», — заявил он.

Ляшко подчеркнул, что антибиотики не активны по отношению к вирусам, поэтому COVID-19 не является прямым показанием для назначения антибиотиков. По его словам, это оправдано лишь при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал вакцинироваться украинцев, рассказав о стремительном сокращении населения из-за пандемии.

За сутки на Украине заболели COVID-19 23 283 человека, также было 816 летальных случаев и выздоровели — 16 277 человек.    