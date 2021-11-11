Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что ежегодно могут умирать 10 миллионов человек, поскольку вслед за пандемией коронавируса миру грозит эра постантибиотиков. Об этом 11 ноября он заявил на брифинге, который транслировали украинские телеканалы

По его словам, устойчивость к антимикробным препаратам является одной из самых серьезных угроз для здравоохранения. И при потере контроля над назначением лечения антибиотиками через 30 лет цифра может якобы достичь 10 млн смертей ежегодно. Комаровский рассказал правду об антибиотиках © Facebook, Евгений Комаровский

«И это не картина из фильма ужасов. Это возможно наступление "постантибиотиковой эры". Время, когда антибиотики перестанут работать и любая болезнь, которая сегодня при правильном и взвешенном лечении антибиотиками проходит почти незаметно, вполне реально может стать смертельно опасной», — заявил он.

Ляшко подчеркнул, что антибиотики не активны по отношению к вирусам, поэтому COVID-19 не является прямым показанием для назначения антибиотиков. По его словам, это оправдано лишь при наличии признаков присоединения бактериальной инфекции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал вакцинироваться украинцев, рассказав о стремительном сокращении населения из-за пандемии.

За сутки на Украине заболели COVID-19 23 283 человека, также было 816 летальных случаев и выздоровели — 16 277 человек.