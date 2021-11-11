На крупном плане, когда артистку показывали в зале, хорошо заметно, что Ротару не удается справляться с непроизвольными движениями головы, что выглядит как тремор.
«Жуть», «Ну возраст. Что такого?», «Может волнуется?», «Судя по частоте подобных видео, она "волнуется" слишком часто, увы, это здоровье», «Паркинсон пробил. Ей бы травушки целебной в лечебных дозах принять», «Возраст. Моя бабушка ее ровесница, такой же тремор. У них там уже куча возрастных болячек. А выглядит шикарно», — написали пользователи.
Ранее фанаты певицы обратили внимание, что на одном из последних выступлений у Ротару тряслись руки. По этому поводу в СМИ почти сразу появилось несколько комментариев медиков. Большинство врачей сошлось на том, что происходящее с певицей, с большой долей вероятности указывает на наличие заболевания Паркинсона.
Это неврологическое заболевание, повреждающее структуру головного мозга. При этом тремор может быть ассиметричным (сильнее с одной стороны, слабее с другой), может усиливаться в состоянии покоя и ослабевать в движении.
Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене. Карьера не помешала певице создать семью, она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У супругов родился один сын, который подарил Ротару внука и внучку, оба сейчас живут в США.