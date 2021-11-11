Поклонники украинской певицы Софии Ротару нашли доказательство, что артистка испытывает серьезные возрастные проблемы со здоровьем. На церемонии «Национальная гордость Украины» исполнительницу выдал тремор головы. Соответствующее видео 11 ноября опубликовал Telegram-канал YOBAJUR

Женщину бензопилой: Пригожин вступился за Ротару после заявления о Крыме © София Ротару/Инстаграм

«Жуть», «Ну возраст. Что такого?», «Может волнуется?», «Судя по частоте подобных видео, она "волнуется" слишком часто, увы, это здоровье», «Паркинсон пробил. Ей бы травушки целебной в лечебных дозах принять», «Возраст. Моя бабушка ее ровесница, такой же тремор. У них там уже куча возрастных болячек. А выглядит шикарно», — написали пользователи.

Ранее фанаты певицы обратили внимание, что на одном из последних выступлений у Ротару тряслись руки. По этому поводу в СМИ почти сразу появилось несколько комментариев медиков. Большинство врачей сошлось на том, что происходящее с певицей, с большой долей вероятности указывает на наличие заболевания Паркинсона.

Это неврологическое заболевание, повреждающее структуру головного мозга. При этом тремор может быть ассиметричным (сильнее с одной стороны, слабее с другой), может усиливаться в состоянии покоя и ослабевать в движении.

Уроженка Черновицкой области София Ротару уже почти 60 лет на сцене. Карьера не помешала певице создать семью, она была замужем за украинским музыкантом, руководителем ансамбля «Червона рута» Анатолием Евдокименко до самой его смерти. У супругов родился один сын, который подарил Ротару внука и внучку, оба сейчас живут в США.