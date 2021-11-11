Олимпийский чемпион-2018, украинский фристайлист Александр Абраменко получил шквал гневных сообщений в Instagram от местных радикалов, в том числе угрозы и пожелания смерти. Причиной тому послужило высказывание спортсмена об уважительном отношении к российским спортсменам

СБУ пришла к блогеру, которая выступает против вакцинации © Instagram, elena_faist

«Мразота козломордая»

«Когда твоих родных и близких убьет Россия, заговоришь по-другому. Желаю, чтоб ты понял свою ошибку!»

«Ты курва кацапская, сдохни, мразь!!»

«Еще один наш олимпиец решил показать свою глупость. Такие, как он, хотят, чтобы мы их уважали. Хотя они не имеют уважения к украинцам»

«Прямо хрестоматийный пример как информационной войны, так и отсутствия критического мышления. Может быть, хотя бы для спортсменов-призеров НОК необходимо подготовить спецкурс по истории Украины?!»

«То ли это спланированная операция российских спецслужб, то ли просто собственная глупость и необразованность. Нужна ли нам такая "гордость страны", как Абраменко, [украинский боксер Александр] Усик, транслируя на многотысячную аудиторию эти месседжи?» — написали пользователи под последними постами Арбаменко в Instagram.

Сам фристайлист никак не реагирует на подобные высказывания в его сторону.

Аналогичную реакцию летом этого года получила и украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, после того, как сделала совместное фото в обнимку с российской спортсменкой Марией Ласицкене. Произошло это на получении наград на Олимпиаде в Токио, где украинка получила бронзу, а россиянка — золото.

Помимо травли в соцсетях Магучих вызвали на ковер в Министерство обороны страны, где заявили, что разберутся в вопросе, чтобы неосторожное поведение спортсменов впредь не стало «объектом информационных спецопераций врага».

Особую ярость радикалов тогда вызвал тот факт, что «браталась» Магучих, имеющая статус младшего лейтенанта Вооруженных сил Украины не только со спортсменкой, но и капитаном российской армии Ласицкене.