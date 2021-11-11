Ряд руководителей центральных правоохранительных ведомств Украины во главе с министром внутренних дел Денисом Монастырским отправились в Волынскую область для проверки готовности защиты границы от мигрантов. Об этом 11 ноября сообщается на сайте МВД Украины

В частности вместе с Монастырким отправились глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко, глава Нацполиции Игорь Клименко и замглавы Нацгвардии Юрий Лебедь.

Отмечается, что они отбыли в Волынскую область для отработки действий по защите от возможной попытки прорыва украинской границы «искусственно организованными толпами мигрантов со стороны Белоруссии, а также для противодействия другим гибридным угрозам». Как в Первую мировую. Зачем Польша перебрасывает танки к границе с Белоруссией © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

«С целью противодействия потенциальному кризису с мигрантами мы привлечем все пять структур МВД без исключения, как единственный кулак внутренней безопасности Украины», — заявил Монастырский.

Обстановка на польско-белорусской границе остается напряженной. Поляки выставили заграждения с колючей проволокой для того, чтобы остановить тысячи нелегалов, пытающихся попасть в ЕС через белорусскую территорию. Минск называет эти меры негуманными и сравнивает их со зверствами нацистов в годы Второй мировой войны.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за ситуации на польско-белорусской границе охрана украинской границы была усилена, но только в связи с миграционными вызовами.