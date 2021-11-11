Данные о том, что Ахметов заинтересован в строительстве новой политсилы Разумкова бизнесмен назвал неправдой.
«Нет, не правда. С Дмитрием Разумковым я, к сожалению, даже не знаком. Я ушел из политики в 2012 году и не планирую возвращаться — ни самостоятельно, ни поддерживая какие-либо партии или отдельных политиков», — заявил он.
Информацию о медийной поддержке экс-спикера он также отрицает. В частности, Ахметов заявил, что его политика по отношению к СМИ, которыми он владеет — невмешательство.
С начала осеннего политического сезона в команде Зеленского произошел раскол. Депутаты от «Слуги народа» уволили Дмитрия Разумкова с поста спикера Рады, заявив, что он идет вразрез с интересами партии, и больше не может ее представлять на такой высокой должности.
Разумков остался в партии и заявил, что будет бороться за мандат. Кроме того, он сообщил, что создает свое межфракционное объединение «Разумная политика», куда войдут депутаты, в частности, от фракций «Слуга народа» и «Батькивщины».
Последние опросы также показали, что рейтинг Разумкова стремительно вырос. В президентском рейтинге он обогнал Юлию Тимошенко. А Зеленский, кроме того, что ослабил свою электоральную поддержку, впервые после выборов возглавил антирейтинг украинских политиков.