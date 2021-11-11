По данным канала, соцсеть приписывает авторские права на гимн украинскому певцу Александру Пономареву.
«В частности, в трансляции заседания сессии Немишаевского поселкового совета (Киевская область), в начале и конце которой исполняется гимн Украины, был частично удален звук, т.к. фейсбук посчитал, что 1 минута 41 секунда из видео (когда играл гимн) — под защитой авторских прав», — говорится в сообщении.
Распознать и заблокировать звуки, нарушающие авторские права Facebook удается благодаря алгоритмам.
Александр Пономарев действительно часто исполнял украинский гимн на различных мероприятиях. Самым знаменательным стало первое выступление артиста с гимнов на стадионе в 2000 году перед матчем национальной футбольной сборной.