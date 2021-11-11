«Прямо сейчас мне во дворе дома, где я проживаю, вручают подозрение. Есть ГБР и ГПУ (Офис генпрокурора — ред.). Жду адвоката. Пока мне неизвестно за что. Дел на меня состряпали много, это не для кого не секрет. "Другое мнение" в государстве [Владимира] Зеленского становится опасным для жизни в свободе», — написал Лерос.
Позднее он добавил, что «вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде Украины». По словам депутата, его «хотят посадить».
Ранее Лерос во время выступления в Раде обратился к президенту Зеленскому и заявил, что «не боится говорить правду», и что глава государства может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела». Во время своего выступления он показал неприличный жест.