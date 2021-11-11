Депутат Рады Гео Лерос, которого ранее изгнали из фракции «Слуга народа», сообщил, что прямо сейчас ему вручают подозрение по делу во дворе его дома, после того, как он продемонстрировал в адрес президента Украины Владимира Зеленского средний палец. Об этом 11 ноября Лерос сообщил в Facebook

Лероса могут отстранить от заседаний Рады за неприличный жест в сторону Зеленского © Facebook, Слуга Народу

Позднее он добавил, что «вручают подозрение за средний палец в Верховной Раде Украины». По словам депутата, его «хотят посадить».

Ранее Лерос во время выступления в Раде обратился к президенту Зеленскому и заявил, что «не боится говорить правду», и что глава государства может «сколько захочет травить на него свои правоохранительные органы, клепать дела». Во время своего выступления он показал неприличный жест.