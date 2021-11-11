Бизнес украинской певицы Софии Ротару в Крыму, а именно ее гостиница Villa Sofia, может сослужить артистке «медвежью услугу». Такое заявление 11 ноября сделал юрист Василий Воробьев в интервью порталу Blitz+

«Махровый национализм»: в Крыму отреагировали на слова Ротару о статусе полуострова © РИА Новости, Алексей Куденко / Перейти в фотобанк словам юриста, взять и бросить бизнес, пусть даже не работающий — нельзя. По закону, каждый предприниматель, зарегистрированный на территории РФ несет определенные обязательства, в том числе и в рамках уголовного законодательства.

«Если бизнес ведет свою деятельность, лицо платит налоги. Если бизнес деятельности не ведет, платятся только необходимые взносы. Однако собственник несет ответственность за содержание своего имущества. Если, например, из отеля на человека кирпич упадет, то будет в отношении собственника возбуждено уголовное дело из-за халатности», — сказал Воробьев.

Свою гостиницу Villa Sofia, расположенную в Ялте, Ротару «законсервировала» после Майдана и больше в Крым не возвращалась. Таким образом артистка «озвучила» свое мнение относительно российско-украинского вопроса.

В 2019 году в СМИ появилась информация, что Ротару выставила отель на продажу за астрономические 12,5 миллиона евро, то есть 1 миллиард 146 миллионов рублей.

К слову, гостиница состоит из 12 номеров, каждый из которых ранее сдавался по цене от 16 до 82 тысяч рублей в сутки.

По слухам, в гостинице Ротару отдыхал бывший президент Украины Виктор Ющенко. Ему приписывают помощь певице в приобретении участка под зданием, где раньше находились Купальни Роффе, которые в 1996 году были признаны памятником архитектуры. Ялтинцы рассказывали, что изначально Ротару обещала построить на этом месте Дом творчества для детей.